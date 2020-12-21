Bellona Kayseri Macaristan’da oynayacak

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 20202021 sezonu grup eşleşmeleri belli olurken aynı zamanda grupların oynanacağı merkezlerde açıklandı.

Oynayacağı grup maçlarını Kayseri’ye aldırmak için yoğun çaba sarf eden Bellona Kayseri Basketbol’un bu çabaları sonuç vermedi. FIBA, Bellona Kayseri’nin A Grubu’nda oynayacağı maçların grup merkezi olarak Macaristan’ı seçti. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde maçların tek grup merkezlerinde oynanmasına karar verilmişti. FIBA Hatay Büyükşehir Belediye’nin oynayacağı C Grubu’nu Hatay’da, Ormanspor’un mücadele edeceği B Grubu’nu ise Ankara’da oynatma kararı aldı. Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi ise ilk grup maçları için onay alamadı.

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