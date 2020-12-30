21 günlük bebeğe ambulans helikopterle sevk

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)HATAY'da 'kronik böbrek yetmezliği' tanısı konulan 21 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Hatay'da 21 gün önce dünyaya gelen Abdullah Ş.'ye, 'kronik böbrek yetmezliği' tanısı konuldu. Tedavi altına alınan Abdullah Ş.'nin, daha sonra Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun için Adana'dan Hatay'a gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Abdullah Ş.'yi alarak havalandı. Ancak helikopter, yakıt ikmali için Kayseri'de bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait helikopter pistine indi. Zaman kaybının yaşanmaması nedeniyle Abdullah Ş., alanda hazır bulunan başka bir ambulans helikoptere alınarak, tedavi göreceği Ankara'ya götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2020-12-30 12:32:49



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