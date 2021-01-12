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Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 10'lık sonuçlarla ayrıldı. Kayserispor'un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:

1.Hafta: KayserisporKasımpaşa 10

4.Hafta: AnkaragücüKayserispor 01

17.Hafta: DenizlisporKayserispor 01

18.Hafta: KayserisporMalatyaspor 10

SarıKırmızılılar 18.hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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