Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.
Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 10'lık sonuçlarla ayrıldı. Kayserispor'un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:
1.Hafta: KayserisporKasımpaşa 10
4.Hafta: AnkaragücüKayserispor 01
17.Hafta: DenizlisporKayserispor 01
18.Hafta: KayserisporMalatyaspor 10
SarıKırmızılılar 18.hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.