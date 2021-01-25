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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'da vatandaşların memnuniyeti çalışma şevkini arttırıyor

İHA

Kocasinan'da vatandaşların memnuniyeti çalışma şevkini arttırıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın kadınlara, çocuklara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi sakinleri, Türkiye’ye örnek bir mahalle inşa edildiğini belirterek, hizmetleriyle yaşam standartlarını yükselten Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı söyledi.
Kocasinan’ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek bir ilçe oluşturmak için gecegündüz demeden çalıştıklarına dikkat çekti. İlçenin çehresini değiştirecek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı günden güne daha konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirterek, “Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bunlardan biri olan Mimarsinan Mahallemizdeki tesislerimiz, içinden geçmiş olduğumuz pandemi nedeniyle hizmet vermemektedir. İnşallah en kısa zamanda bu pandemiyi atlatıp, yeniden hemşehrilerimize bu alanda da hizmet vermeye başlarız. Burada çocuklarımıza yönelik eğitim veren sosyal tesisimiz ve ayrıca hanımlara özel Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren çok amaçlı bir sosyal tesisimiz var. Özellikle mahallemize bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda erkeklere özel yeni bir tesis daha kazandırdık. Bu ve benzer projelerin zamanla her mahallemizde yaygınlaşarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Mimarsinan Mahallesi’nde 12 yıldır ikamet eden Nuh Şahin (39) ise pandemi nedeniyle hizmete açılmayan erkeklere özel yapılan tesisi merakla beklediklerini belirterek, “ Erkeklere yönelik tesisin bir an önce pandemiyi atlatıp, açılmasını istiyoruz. İki çocuğum var. Buradaki Çocuk Kulübü’nden faydalandılar. Çok güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Kocasinan’ın yaptığı Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında mahallemize dönüşüm istiyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’ın çalışmalarından memnunuz. Sürekli halkla iç içe. Hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun.” diye konuştu.
Mehmet Özdemir (50) de belediyenin hizmetlerinden fazlaca memnun kaldıklarına dikkat çekerek, “Park, bahçe, sağlık kuruluşları ve tesisler olmak üzere mahallemiz çok güzel. Özellikle Türkiye’nin hiçbir yerinde bulunmayan tesislere sahip olan mahallemiz de eksik bir hizmet yoktur.” dedi.
Yurt Erdoğan (64) ise 30 senedir mahallede yaşadığını ifade ederek, “Belediyemizin çalışmasından memnunuz. Belediyemiz, huzurlu ve kolu komşunun iyi olduğu mahallemizin altyapısını yaptı. Mahallenin herhangi bir sıkıntısı yok. Yaşıma göre çok şehir gezdim. Kayseri’nin parkları, tesisleri ve pazar yerleri gibi yer görmedim. Hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Zehra Şahin (34) de belediyenin en fazla memnun olduğu hizmetlerin başında Çocuk Kulübü’nün geldiğini belirterek, “Çocuklarım, kulüp sayesinde çok güzel etkinliklere imza attı. Bir an önce pandeminin bitmesiyle yeniden Çocuk Kulübü'nün faaliyetlerine başlamasını özlemle bekliyoruz. Mahallemize modern pazar yeri yapıldığı için ayrıca memnunum. Sayın Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz.” diye konuştu.
Mehmet Öztürk (88) de “Her şeyimiz dört dörtlük. Daha ne isteyelim çok şükür. Allah razı olsun.” diye konuşurken Kamil Polat (55) ise 20 senedir mahalle oturduğunu söyleyerek, “Özellikle tesisler mahallemize çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.
Emine Odabaşı ise 10 senedir mahallede oturduklarını belirterek, “Belediyenin yaptığı hizmetlerden memnunum. Yüzmek için tesis ve modern pazar yeri çok güzel oldu. Sayın Başkanımızın çok güzel hizmetleri var. Allah razı olsun.” dedi.
Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla mahallenin baştan aşağı yenilendiğini belirten diğer vatandaşlar da “Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Allah, devletimizden razı olsun. Çocuk Kulübü’nün eğitimlerinden ve tesislerden faydalanıyoruz. Parklar çok güzel ama sporcular için farklı branşlarda donatılar yapılmasını istiyoruz. Ağaçlandırma, yeni yapılan yollar ile çevre düzenlemesi çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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