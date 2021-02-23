Başkan Palancıoğlu, "Yerli ve katkısız üretimi daime destekliyoruz"

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı ve birlik yöneticileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Melikgazi Belediyesi olarak yerli üretimi arttıracak bütün çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı ve ekibi birlik tarafından içerisine katkı maddesi konulmadan doğal üretilen süt ve süt ürünlerinden ikram ettiler. Yerli ve katkısız üretimi önemini biliyor, daima destekliyoruz. Bu kapsamda kendilerine, yerli ve katkısız gıda üretiminin arttırılması ile ilgili gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bölgedeki tarım ve hayvancılığın daha fazla gelişmesi için yapılacaklarımızı da görüştük. Birlik çalışmaları hakkında bilgiler de aktardılar. Hayvancılık üretimi aynı zamanda ekonomik kalkınmaya ve istihdama katkı sağlamaktadır. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak ilçe genelinde hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal doğal ürünlerin üretiminin daha verimli olması adına yapılması gereken çalışmalara her zaman destek olacağız.” dedi.

Birlik Başkanı Günay Çakı, Birliğin çalışma ve faaliyetleri hakkında Başkan Palancıoğlu'na bilgi vererek, misafirperverliği ve destekleri için teşekkür etti.

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