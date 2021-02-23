Kayserispor'da teknik direktör Petrescu ile yollar ayrıldı



KAYSERİ,(DHA)Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri

2021-02-23 22:02:44



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