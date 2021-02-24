Başkan Palancıoğlu, Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'nin (ARLEM) 12. Genel Kurul Toplantısı’na katılarak Kayseri ve Melikgazi’yi temsil etti.

ARLEM’in Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin toplandığı ve kararlar aldığı bir oluşum olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'nin (ARLEM) 12. Genel Kurul Toplantısı'nı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. ARLEM Avrupa Birliği ve Akdenizli ortaklarından oluşan yerel ve bölgesel temsilciler topluluğudur. Hedefleri; AB ve Akdeniz için Birlik’in (AiB) yerel ve bölgesel makamlarını siyasi olarak temsil etmek, politik diyaloğu devam ettirmek ve bölgeler arası işbirliğini teşvik etmektir. ARLEM, aynı zamanda Akdeniz için Birlik zirvelerinde yerel ve bölgesel düzeyi temsil eder. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak ARLEM’in asil üyesiyiz. Toplantıda; KOBİ'lerin dijitalleşmesi, tarım ve gıda güvenliği hususlarında istişare ve sunumlar yapıldı. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür işbirlikleri ve programlar yerel aktörler arasında ortak eylem ve politikaların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi noktasında önemli birer adım olmaktadır."

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