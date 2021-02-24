Kayseri´de 'hırsızlık' suçundan aranan 2 kadın tutuklandı

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.G. (39) ve aynı suçtan yakalama kararı bulunan H.S.´nin (22) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheliler, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi´ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-02-24 21:45:12



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