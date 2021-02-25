Mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi, mutasyonlu virüse rastlanması nedeniyle karantina altına alındı.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde sağlık ekipleri tarafından mutasyonlu virüs tespit edildi. Yapılan tespitin ardından mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresi boyunca vatandaşların ihtiyaçları vefa grupları tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.