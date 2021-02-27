OSB Teknik Koleji evinde kazandı

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde oynadığı maçta Antalyaspor’u 30 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde Antalyaspor’u konuk etti. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 2516, ikinci seti 2516 ve üçüncü seti 2513 kazanan TuruncuSiyahlılar haftayı galibiyetle kapattı.

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