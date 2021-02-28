Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) Kayseri'de kış sporları tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile kıyasıya yarışma fırsatı buldu. Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı, atölye çalışmalarının da düzenlendiği organizasyonda yaklaşık 50 kişi birincilik için mücadele etti.

Türkiye'deki kayak ve snowboard tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile Kartalkaya ve Erciyes'te kıyasıya yarışmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor. 5 hafta sürecek, eğlenceli anların ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı organizasyonda sıradaki durak Kayseri'ydi. Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı organizasyonda atölye çalışmalarının ardından yaklaşık 50 snowboard tutkunu Erciyes Kayak Merkezi Magna Apex önünde birincilik için kaydı.

Serbest stil snowboard mücadelesinin yaşandığı Kayseri'de birincilik Batuhan Damızlık'ın olurken podyumu tamamlayan diğer isimler ise Metecan Coşkunçay ve Emre Gürger'di. Red Bull Athlete Zone etkinliği için detaylı bilginin RedBull.com/athletezone adresinde olduğu kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmadan görüntü

Sporcuların atlama ve düşme görüntüleri

- Red Bull Athlete Zone Sportif Direktörü Cenk Kuleoğlu ile röportaj

Yarışmacı Selahattin Duman ile röportaj

Ödül töreninden görüntü

Diğer görüntüler

(Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera:Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Yusuf AĞAŞE

2021-02-28 16:50:36



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