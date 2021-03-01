Kayseri'de mesai saatlerine düzenleme

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Kayseri'de kamuda mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İlimizde kamuda mesai saatleri yarından itibaren 08:3012:30, 13:3017:30 olarak belirlenmiştir."

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