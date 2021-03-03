Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

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Kayserispor, ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağdan Avramovski'nin ortasında ön direkte Maglica kafayla topu aşırdı. Karlo Muhar müsait pozisyonda kafayı vurarak topu ağlara gönderdi 10

52. dakikada ceza alanı içerisinde Montassar Talbi kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

53. dakikada topu taşıyan Pedro Henrique kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu attı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

57. dakikada Selim Ay'ın ortasında Samudio, Kayserispor ceza alanı içerisinde kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.

71. dakikada soldan Rizespor kalesine yüklenen Lennon şutunu attı. Kaleci Gökhan'ı geçen top direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Boldrin'in pasında sol kanatta topla buluşan Samudio çaprazdan kaleye şutunu attı. Top, kaleci Doğan'ın bakışları arasında iki direğin birleştiği noktadan ağlara gitti 11

77. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde İlhan Parlak kafayı vurdu ve kaleci Gökhan'ın solundan topu ağlara gönderdi. 21



Stat: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Alpaslan Dedeş xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Ramazan Civelek xxx, Dimitrios Kolovetsios xx, Uğur Demirok xx, Aziz Behich xx, Joseph Attamah xxx (Cristian Sapunaru dk. 82 ?), Karlo Muhar xxx, Daniel Avramovski xxx (Emre Demir dk. 90+1 ?), Pedro Henrique xxx (Melih Okutan dk. 83 ?), Aaron Lennon xxx (Nurettin Korkmaz dk. 90+1 ?), Antun Maglica xx (İlhan Parlak dk. 51 xxx)

Yedekler: İsmail Çipe, Nehuen Paz, Yasir Subaşı, Talha Sarıarslan, Besard Sabovic

Teknik Direktör: Uğur Kulaksız

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Montassar Talbi xx, Selim Ay xx (Fernando Dos Santos dk. 86 ?), Dario Melnjak xx (İsmail Köybaşı dk. 46 x), Yassine Meriah xx, Abdullah Durak xx, Fabricio Baiano xx (Onur Bulut dk. 67 x), Fernando Boldrin xxx, Erik Sabo xx, Damjan Djokovic x (Braian Samudio dk. 46 xxx), Alexander Söderlund x (Milan Skoda dk. 67 x)

Yedekler: Zafer Görgen, Emir Dilaver, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Karlo Muhar (dk. 48), İlhan Parlak (dk. 77) (Hes Kablo Kayserispor), Braian Samudio (dk. 73) (Çaykur Rizespor)

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