Aspiratörde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evin aspiratöründe çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozantı Caddesi üzerinde bir apartmanda gerçekleşen olayda, zemin katta bulunan bir evin mutfağında bulunan aspiratöründen dumanlar çıkmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan aspiratör kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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