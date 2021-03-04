Talas’ta ‘Yerinde Karar’ denetimleri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyum denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ve polis ekipleri ile gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar ve esnaf maskemesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Yeniden Normalleşmeyle kapsamında Yerinde Karar dönemiyle birlikte ülke genelinde pandemi denetimleri de sıklaştırıldı. Bu kapsamda Talas’ta da salgın kurallarına uygunluk denetimi yapıldı. Öğleden önce başlayan ve Başkan Yalçın ile Kaymakam Yaşar Dönmez’in de bulunduğu denetimlerde ilçe genelindeki kafe, restoran, market gibi iş yerlerinde salgına karşı alınan önlemler incelenirken Pazar yerleri ve otobüs işletme amirliğinde de kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerine Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Pazar yeriyle başlayan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. İlçe genelindeki esnafları da ziyaret eden heyet, pandemi kurallarını hatırlattı.

Son olarak Sayer Caddesi üzerinde yer alan Otobüs İşletmesi Amirliği’ni denetleyen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, burada vatandaşlar ve çalışanlara, salgın konusunda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.