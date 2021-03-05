Kayseri'de El Nusra davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Belal K. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Geçen yıl 25 Ekim'de Jandarma ekipleri tarafından Suriye uyruklu Belal K., terör örgütü El Nusra ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Belal K., tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Belal K., hazır bulundu. El Nusra ile hiç bir ilgisinin olmadığını öne süren Belal K., beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Belal K.'yı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-05 16:48:32



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