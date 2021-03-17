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İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlere dikkat Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: "Birçoğu sahte, direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içeriyor" "Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor"

İHA

İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlere dikkat Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: "Birçoğu sahte, direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içeriyor" "Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor"

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, internet üzerinden satılan gıda takviyelerinin ve dermokozmetik ürünlerin birçoğunun sahte olduğunu ve direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içerdiğini söyleyerek, "Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor" dedi.
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yaptığı açıklamada, internet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlere dikkat çekti. Bu ürünlerin çoğunun sahte olduğunu ve direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içerdiğini kaydeden Akın, "Pandemi insanlığı fazlasıyla etkiledi. Bunun en başında da sağlık üzerine birçok etkisi oldu. Sağlık sisteminin işleyişinde de birkaç değişiklikler oldu diyebiliriz. Bununla birlikte özellikle son zamanlarda artan eticaret maalesef sağlık sektöründe de olmaya başlayınca halk sağlığını tehdit edecek durumlara ulaştığı için bizlerinde uyarılarda bulunması elzem hale geldi. Geçtiğimiz yıllarda kozmetik sektörünün cirosu 14 milyar TL’yi buldu. Bu çok önemli bir rakamdır. Kapitalist düşünceyle yaklaşan ve halk sağlığını hiçbir zaman öncelik etmeyen bazı kuruluşların iştahını kabarttı. Böylelikle de internetten bu tür gıda takviyelerini ve dermokozmetik ürünleri satmaya başladılar. Elimize geçen raporlara baktığımızda bu ürünlerin birçoğunun sahte olduğu gözlemlendi. Direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içerdiğini gözlemlemiş olduk. Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor. Özellikle yine son zamanlarda popüler olan ve internette sırf ucuz diye alınan collagen ürünlerin yine sahte çıktığı, yine insan sağlığını olumsuz etkilediği görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ürünlerle mücadelemizi sürdüreceğiz"
Bu ürünlerin 'bitkisel', 'doğal' ve 'zararsız' gibi söylemlerle satışının artırılmaya çalışıldığını kaydeden Akın, "Bununla birlikte sağlık okur yazarlılığında bir kademe üste taşınması gerekiyor. Çünkü sağlık okur yazarlılığı olmadığı zaman maalesef bu tip sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Özellikle bitkisel, doğal ve zararsız gibi söylemlerle satışı artırmaya yönelik hamleler son derece tehlikelidir. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun son zamanlarda gerek medyada gerekse basın kaynakları aracılığıyla vatandaşlara bu konuda bilgilendirme yapıyor. Eczacılar bunun için var. Bizlerde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Özellikle Kayseri nezdinde bu tür gıda takviyelerin ve mamaların her zaman eczanelerde satılması gerektiğini defalarca dile getirdim. Bununla ilgili çalışmalarımızda olacak. İnsan sağlığını azda olsa etkileyen, ilgilendiren konularda eczacı danışmanlığının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Farkındalık oluşturmak için uğraşacağız. Umut ediyorum ki, yakın zamanda da internette ve eczane dışı kanallarda satılan ürünlerin sayısı azalır. Özellikle internet bizim başımızın belası diyebiliriz. 2014 yılından bu yana yaklaşık 30 bin 800 tane internet sitesi kapatıldı. Çünkü hem Türk Eczacılar Birliği hem Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu konunun üzerinde ve takibindedir. Lütfen sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şey internet üzerinden almayın. Mutlaka en yakın sağlık danışmanınız olan eczacılardan almayı tercih edin" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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