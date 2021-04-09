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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor galibiyet istiyor

İHA

Kayserispor galibiyet istiyor

Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 34.haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde devam ediyor. Ligin 33.haftasını Trabzonspor beraberliği ile tamamlayan SarıKırmızılılar 33 puanla 18.sırada tamamladı. Küme düşme potası içerisinde yer alan Hes Kablo Kayserispor kalan son 9 maçında hata yapmak istemiyor. Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son idmanın ardından tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 4 maçtır kazanamayan SarıKırmızılılar Antalyaspor’u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.
11 Nisan Pazar günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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