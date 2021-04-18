Ambulansın çarptığı motosikletli öldü



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ambulansın çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi, Salih Avgunpaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre iftara yetişmeye çalışan kimliği belirsiz Suriye uyruklu motosiklet sürücüsüne, özel hastaneye hasta taşıyan ambulans çarptı. Ağır yaralanan Suriyeli gence ilk müdahaleyi çarpan ambulanstaki sağlık ekibi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen bir başka ambulans ise yaralı genci Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza yapan ambulans içindeki bir hasta ise çağırılan başka bir ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-04-18 23:24:09



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