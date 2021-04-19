Hepsi duvardan meraklı gözlerle böyle izledi Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi

Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Çalışanların bir çoğu eğitimi hastanenin duvarından meraklı gözlerle izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına, afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Hastane bahçesinde verilen eğitimi onlarca çalışan büyük bir ilgiyle izledi. Bazı çalışanlar hastanenin ek binalarının duvarlarına çıkarak eğitimi takip etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yangına müdahale, yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağı, yanan ocağın nasıl söndürüleceği konularında ve afetlerde alınması gereken tedbirler konusunda uygulamalı olarak eğitim verildi.

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