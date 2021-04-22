Bu uygulama doktor ile hastayı ‘online’ buluşturacak E-doktor uygulaması ile hastanelerdeki kalabalık görüntü sona erecek

Kayseri’de bir firma tarafından geliştirilen edoktor uygulaması ile hastaların hastaneye gitmeden doktorlar ile görüşmesi sağlanacak. Bu sayede pandemi döneminde hastanelerdeki kalabalık görüntülerde sona erecek.

Erciyes Teknopark’da faaliyet gösteren firma tarafından yazılımı yapılan edoktor uygulaması, sağlık sektörüne farklı bir renk katacak. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi görüşmelerin arttığı dönemde, uygulamayı indiren vatandaşlar, doktorlar ile görüntülü görüşerek ön tanılarını öğrenebilecek ve reçetelerine de bu uygulama ile kolayca ulaşacak.

Uygulama hakkında bilgiler veren şirket yöneticilerinden Aslan Pilis “Firmamızı 2019 yılında Erciyes Teknopark’ta kurduk. Genç bir ekibiz. Genel olarak ArGe ve yeni teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Şu anda geliştirdiğimiz edoktor uygulaması ise ön tanı için kullanılacak bir projedir. Proje kapsamında geliştirme aşamasında yurtdışından benzer örnekler geldikten sonra projeye başladık. Bu uygulama ile hastaneye gitmeden doktorlar ile online görüşme yapıp hastanın hastaneye gelmesi veya gelmemesi kararlaştırılacak. Doktor tarafından verilen reçetelerde bu uygulama ile direkt olarak alınacak. Bu sayede hastanelerde de kalabalık azalmış olacak. Şu anda da pandemi dönemindeyiz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için bu uygulamanın fayda sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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