Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı 

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig´in 39´uncu haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligin 38´inci haftasında sahasında Yukatel Denizlipor'u ile karşılaşan ve sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, ara vermeden Helenex Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Denizlispor maçına ilk 11´de çıkan futbolcular yenileme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 1.5 saate yakın kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-29 18:52:58



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