Bisiklet ile tarihin buluştuğu yarışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Türkiye’de bisiklet sporunun merkezi haline gelen kentte 11 ülkeden 40 sporcunun katıldığı uluslararası dağ bisiklet yarışları heyecanı yaşandı. Usta pedalcıların mücadelesine sahne olan yarışlarda Koramaz Vadisi ile Erciyes Dağı’nın bir arada yer aldığı eşsiz görüntüler objektiflere yansıdı.

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Velo Erciyes ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Koramaz Vadisi’nde gerçekleşti.

Türkiye, Japonya, Slovenya, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı 11 ülkeden 40 sporcunun katıldığı yarışlar 23 Nisan’da Best High Altitude MTB Cup, 27 Nisan’da Velo Erciyes MTB CUP, 1 Mayıs’ta 2021 Mount Erciyes High Altitude MTB Cup XCO C2 ve 2 Mayıs’ta Erciyes MTB Cup XCO C1 yarışları, tarihi güzellikleriyle UNESCO Geçici Miras Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’nde gerçekleşti.

Kıyasıya yarışan usta pedalcılar, Melikgazi ilçesi Koramaz Vadisi Vekse Mahallesi’nde 4,6 kilometre uzunluğunda parkuru 7 kez turlayarak toplam 30 kilometre pedal çevirirken, yarışlarda Koramaz Vadisi ile Erciyes Dağı’nın bir arada yer aldığı muhteşem görüntüler objektiflere yansıdı. Ayrıca yarışlar, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanarak, tüm dünyaya ulaştı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışlara yine 25 Mayıs’ta Central Anatolia MTB Cup ve 26 Mayıs’ta Kayseri MTB Cup dağ bisiklet yarışlarına Koramaz Vadisi’nde devam edilmesi planlanıyor.

Dağ Bisikleti Yarışları yerli ve yabancı profesyonel binicilerin katılımıyla Koramaz Vadisi’nde yer alan Vekse Mahallesi’nin doğal ve kültürel tanıtımını ve eşsiz olimpik dağ bisikleti sporunu öne çıkarmayı hedeflerken, Türkiye başta olmak üzere Almanya, Fransa, Japonya, Slovenya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belçika, İtalya ve Romanya toplam 11 ülkeden 40 sporcunun pedal çevirdiği yarışlar 4 sabit noktadan ve drone çekimleriyle canlı olarak ORAN Kalkınma Ajansı Youtube kanalından canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.

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