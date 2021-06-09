Doğa ile iç içe kitap okumanın keyfine vardılar Kitap Kahve Projesi çerçevesinde gençler Yeşilhisar'ın doğal güzellikleri arasında hem kitap okudu hem de gezinti yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından yürütülen Pozitif Okuyorum Kitap Kahve projesi çerçevesinde gençler, Yeşilhisar'ın doğal güzellikleri arasında kitap okumanın keyfini yaşadı.

Pozitif Kitap Okuyorum Kitap Kahve projesinin etkinliğine Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Olgunharputlu’nun katılımı ile Yeşilhisar, Soğanlı bölgesi ve Avla Kanyonunda Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa parolası ile etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlerin gönüllü olarak katıldığı ve büyük ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili olarak bilgi veren proje koordinatörü Mustafa Taşdemir, "Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak, okuduğunu anlayan gençlerin yetişmesine olanak sağlayan bir ortam oluşturmayı hedeflemiştik. Alanında uzman ve kendini geliştirmiş, toplumda tanınmış, gençlerimize rol model olacak uzman, akademisyen, yazar, şair, doktor, diyetisyen gibi kişilerle yüz yüze, telekonferans /uzaktan eğitim yöntemleri ile buluşmalar sağladığımız projemizde alanında uzman kişilerce eğitim merkezli faaliyetler yürütülerek pozitif ve sağduyulu gençlerin yetişmesine aynı zamanda hareketli bir neslin oluşmasına katkı sunacak bir Kitap Kahve ortamı oluşturarak yürütmüş olduğumuz bu proje ile hedeflerimizi çok şükür tek tek gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bugün gerçekleşen etkinliğe katılan Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından gençlerimize yönelik Pozitif OkuYorum Projesinin ne kadar verimli olduğunu bizzat görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aynı zamanda pandemi sürecinde evlerinde kalmış olması nedeniyle de kurallara uyarak bu tarz aktivitelerle gençlerin daha sağlıklı ve zinde olacaklarını ifade ettiler.

Sağduyulu Yaşam Etkinlikleri kapsamında fiziksel aktivite ve hareketli yaşam konularına önem veren dernek proje kapsamında Yeşilhisar Soğanlı vadisinde protokol ile birlikte 40 kadar gençle Soğanlı Vadisinde sağlıklı yaşam için helal ve sağlıklı gıdalardan oluşan organik ürünlerle kahvaltı yaptıktan sonra yürüyüş yaparak sağlıklı yaşam konulu kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.