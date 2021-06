Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin her köşesi cennet misali"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Develi’nin eşsiz doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Kaleköy Mahallesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, doğal güzellikleriyle, ormanlarıyla bu bölgenin oksijen deposu olduğunu söyleyerek, “Geliniz, geziniz, görünüz. Kayseri’mizin her köşesi cennet misali” dedi.

Kayseri’nin eşsiz doğal güzelliklerinde sık sık doğa yürüyüşleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Kaleköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıktı. Kayseri’nin tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle çok yönlü bir kent olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz tarihi güzelliklerin yanında doğal güzellikleriyle de her köşesi ayrı bir cennet” diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kayseri’miz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi güzelliklerin yanında doğal güzellikleriyle de her köşesi ayrı cennet misali yaşanılacak, buluşulacak cennet bir bölge. Şu anda Develi’mizin Kale Mahallesi’ndeyiz. Kale gibi insanlarıyla, Adana bölgesine yakın olan iklimiyle, doğal güzellikleriyle, ormanlarıyla adeta oksijen deposu."

Keyifle gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Büyükkılıç, kentin güzelliklerini görmek ve doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Geliniz, geziniz, görünüz diyoruz. İnşallah Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bu güzel cennet vatanımızı elimizden almasın diye dua ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.