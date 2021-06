AK Parti Kayseri İl Teşkilatından Kızılay’a kan desteği AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı olmasa kana ihtiyacı var”

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Kızılay’a kan desteğinde bulundu. Kan verme kampanyasında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ” İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı olmasa kana ihtiyacı var” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay çadırında gerçekleştirilen kampanyaya AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve parti üyeleri katıldı. İnsan hayatındaki en önemli faktörlerden bir tanesinin kan olduğunu vurgulayan Şaban Çopuroğlu, “Kızılay’ımız 153 yaşında bir delikanlı. Her geçen gün vatandaşımızın ilgi ve alakasından dolayı onlarda güzel çalışmalara imza atıyorlar. Burada emeği geçen beyaz yakalı, mavi yakalı veya doktor camiasından kim varsa birçoğu tanıdığımız güzel insanlar. Allah emeklerini zayi etmesin diye dua ediyoruz. Kızılay’ımız birçok faaliyette bulunuyor. Zaman zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunurken, zaman zamanda kan bağışı ile alakalı müracaat ettiğinizde hemen anında yetiştiriyor. İnsan hayatında belki de en önemli faktörlerden bir tanesi de kandır. Allah lazım etmesin ama bulunamadığı zaman bir bedelle yakalanması mümkün değil. Şimdi hep söylüyoruz. Cenabı Allah insanları birbirlerine hep muhtaç dünyaya göndermiş. Burnu havada olan insanlar olabilir. Ancak Allah muhtaç göndermiş derken bundan bahsediyoruz. İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı olmasa kana ihtiyacı var. Onun içinde Kızılay’ımız ve diğer kurumlarımız bu konuda ciddi zamanda gayret gösteriyorlar. Ülkenin, memleketin ve insanların dengesi içinde gayret içerisindeler. Biz bu konu hakkında farkındalık oluşturmak ve gündeme getirmek istedik. Çünkü 11 Mart’tan beri kanla alakalı tedarik konusunda ciddi sıkıntılar çekiliyor. Son 1,5 senedir insanlar ameliyatlarını bile ertelediler ki hastaneye gidip kan vermek zorunda kalmamak için. Haklı oldukları yönlerde var. Hasta olabiliriz, mikrop kapabiliriz. Bu çerçevede kan arzı azaldı, ihtiyacı aynı kaldı. Bunu desteklemek için 36 ayda bir kan veren arkadaşlarımız var. Adet haline getirmiş. Tabiri caiz ise görev haline getirmiş” dedi.

Sosyal medyadan da her gün farklı bir kan grubunun arandığını söyleyen Şaban Çopuroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bunun içinde bizim teşkilatımız çok güçlü 214 bin üyemiz var. Hızlı organize olabiliyoruz. Hem memleketimizde hem de ülkemizde bu sürece destek verebilmek için bir kampanya başlatalım dedik. Vatandaşlarımız her şeyin farkında ama şunu hatırlatmak istiyoruz. Kan verir isek herkes mutlu olur. Veren daha çok mutlu olur. Allah’ta hem sağlığına bereket verir hem de ilmine bereket verir. Biliyorsunuz hasta duası çok makbul bir duadır. Bu kanda kolay kolay laboratuvarlarda üretilmedi ama insana dayalı bir iş. İnşallah vatandaşlarımız saf, temiz kanlarından bol bol bağışlarlarsa Herkes dua eder. Memleketimizde güzel bir hava oluşur. Buradan tüm vatandaşlarımızdan bu sürece katkı vermelerini rica ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.