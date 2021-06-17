Kayseri'de tesisleşme hızla büyüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tesisleşme çalışmaları hızla devam ediyor. Pandemi sürecinin girmesi ve tesislerin kapanması ile birlikte ihtiyaç duyulan tesislerde bakım onarım çalışmaları ve yeni tesisler hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Olimpik yüzme havuzunun arkasına yapılacak olan atölyenin temelinin atılması, havuzda, çok amaçlı spor salonun, yemekhane gibi yerlerde gerekli bakım onarım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımızın ve personelimizin kullanım alanlarında gerekli bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte alınan kararlar doğrultusunda birçok tesisimiz kapalı durumda olduğu için bu dönemi tesisler açılana kadar fırsata çevirerek bakım onarım çalışmaları başlattık. Yeni başlatmış olduğumuz projelerle Kayseri’ye daha modern tesisler kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

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