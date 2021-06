Melikgazi mobil aşı ekipleri 'aşı' için kolları sıvadı

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 14 mobil aşı ekibi, her gün ilçede yaşayan yaklaşık bin 500 kişiyi aşılıyor.

Kayseri Organize Sanayi, Mimarsinan Organize Sanayi ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra her gün farklı kasaba ve köylere görevlendirilen mobil aşı ekipleri sayesinde, aşı takviminde bulunan tüm vatandaşlara yerinde aşı uygulanıyor.

İlçede yapılan aşılama faaliyetleri hakkında bilgi veren Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz; "Mobil ekiplerimiz vasıtasıyla aşıyı, sırası gelmiş vatandaşlarımızın ayağına kadar ulaştırarak bir an önce toplumumuzun COVİD19 salgınından kurtulmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Sağlık Müdürümüzün önderliğinde tüm ilçelerimizde kurulan mobil aşı ekiplerimiz, herhangi bir sebeple sağlık kuruluşlarımıza ulaşamayan vatandaşlarımıza yerinde aşılama hizmeti veriyorlar. Biz de Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bünyemizde kurulan 14 mobil aşı ekibiyle büyük bir özveri ve gayretle aşılama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günde 1500 kişi ortalaması ile de güzel bir ritim yakaladık ve bu rakamın üzerine çıkmak için farklı saha planlamaları yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ulaşana kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

