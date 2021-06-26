Başkan Palancıoğlu: “Önceliğimiz Sağlık Yatırımı ve Hizmetleridir”

Kayseri Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, sağlık yatırımları ve Covid19 aşısı hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Melikgazi Belediyesi'nde iyi bir planlama ve koordinasyon ile personele bir gün içinde Covid19 aşısı yapıldığını hatırlatan Kayseri Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen sağlık yatırımları ile ilçenin sağlık hizmetine büyük katkı sağladığını söyledi. Belediye yatırımlarında öncelikle birey ve halk sağlığını temel aldıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak mesleki oda ve dernekler ile iç içe olmayı her zaman önemseyen, bu anlamda da en çok birlikteliği olan belediyeyiz. Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. Pandemi döneminde türlü tedbir ve çalışmalar yerine getirildi. Hastanelere yatak desteğimiz ve bakım onarım, çevre düzeni gibi katkılarımız oldu. Kamu kurumları başta olmak üzere kamu alanları dezenfekte edildi" diye konuştu.

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