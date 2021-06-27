Aşısını geciktirenlere ‘aşı olun’ çağrısı yapan vatandaş takdir topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşısını geciktirenlere ‘aşı olun’ çağrısı yapan vatandaş takdir topladı

İHA

Aşısını geciktirenlere ‘aşı olun’ çağrısı yapan vatandaş takdir topladı

Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlara randevusuz covid19 aşısı yapıldı. Aşı sırasını geciktirenlere ‘aşı olun’ çağrısında bulunan 62 yaşındaki bir vatandaş ise çevredekilerin takdirini topladı.
Uygulamaya katılan Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Ali Dal ile pazar yerinde vatandaşları aşı olmaları konusunda tek tek gezerken, Hacı Bekir Karaman isimli Bir vatandaş hem İlçe Kaymakamına hem de Başhekime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların aşı olma konusundaki ilgisizliğine veryansın etti.
Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Hacı Bekir Karaman, “Devletimiz hizmet getirmiş başka ülkelerde on dolar bu aşı bizde bedava ve her yerde aşı yapılıyor. Neden gidip aşı olmuyorsunuz? Gidin ki bu illeti yenelim. Ekonomimiz düzlüğe çıksın. Allah Rızası için aşınızı olun. Ben de aşımı oldum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar: “Ahievran, kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacak”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Ahievran, kentsel dönüşümle ...
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi sınav heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi sınav ...
Melikgazi’den sağlığa bir katkı daha 2 Eczane İhale ile Kiraya Verilecek
YEREL HABERLER Melikgazi’den sağlığa bir katkı daha 2 Eczane İhale ...
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yeni ...
Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı
YEREL HABERLER Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı
Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde havayı keşfetti
YEREL HABERLER Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge ...
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
YEREL HABERLER Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi ...
Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı’ya teklif yağıyor
YEREL HABERLER Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı’ya teklif yağıyor
YKS'da ikinci oturum heyecanı Öğrenci velisi Ersin Fırat: “Okulların sınav öncesinde görülmesi büyük avantaj”
YEREL HABERLER YKS'da ikinci oturum heyecanı Öğrenci velisi Ersin ...
Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni’ne yeniden seçildi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni’ne ...
Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Başakpınar Sanayi Sitesi yolu yenileniyor
Kayseri amatörünün acı günü Genç futbolcu boğularak öldü
YEREL HABERLER Kayseri amatörünün acı günü Genç futbolcu boğularak ...
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki ...
Berna Gözbaşı: "Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi" Kayserispor Genel Kurulu yapıldı Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Tablonun bildiğimden çok daha ağır olduğunu, başkan olduktan sonra öğrendim"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Hayaller Van Persie, gerçekler tam ...
Kilim Dokuma Kursu'na kadınlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kilim Dokuma Kursu'na kadınlardan yoğun ilgi
(Özel) 4 bin yıl öncesinin ev sahipleri aranıyor Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Amacımız, burada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmek"
YEREL HABERLER (Özel) 4 bin yıl öncesinin ev sahipleri ...
Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor
Kayseri’de feci kaza: şarampole devrilen aracın sürücüsü yola fırladı Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kayseri’de feci kaza: şarampole devrilen aracın ...
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor Olağan Genel Kurulu'nda Berna Gözbaşı yeniden başkan seçildi.
YEREL HABERLER Kayserispor Olağan Genel Kurulu'nda Berna Gözbaşı ...
Yeşilhisar'da aşı seferberliği
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da aşı seferberliği
Develililer Derneği’nde İsmail Arslan güven tazeledi
YEREL HABERLER Develililer Derneği’nde İsmail Arslan güven tazeledi
Erol Bedir: “Yeni yönetime başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Erol Bedir: “Yeni yönetime başarılar diliyorum”