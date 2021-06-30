Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi

İHA

Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Kayseri 1’incisi olan Erşad Tanrıkulu ile görüntülü konuşarak, kendisini tebrik etti ve laptop hediye etti.
Video konferans yöntemi ile LGS sınavında 500 tam puan alan yurt genelindeki 36 ilden 97 öğrenciden birisi olan Erciyes Ortaokulu öğrencisi Tanrıkulu ile görüşerek tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle Erşad’ı tebrik ediyorum, ailesi olarak sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi noktalarda Erşad’ımızı görmeyi ve bu başarısını da sürdürmesini bekliyoruz” dedi.
Bu birinciliğin Kayseri’ye yakıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:
“Kayseri’mize yakıştı, sizlere yakıştı. Biz tabi hem tebrik edelim dedik, hem bu sevinci paylaşalım, hem de nasıl kutlayacağız, nasıl tebrik edeceğiz, bir hediye vereli dedik. O hediye de işine yarasın, işine yarayacak bir hediye verelim. Örneğin Erşad’ın bir bilgisayarı var mı? Şimdi meşgul etmesin diye değil ders çalışmak için gerekecek. O zaman bir tablet verecek halimiz yok böyle başarılı arkadaşımıza. Bir bilgisayar verelim laptop bilgisayar şeklinde. Gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Emine Hanım’ın da gözlerinin içi gülüyor böyle bir evlada sahip olduğu için.”

LGS 1’İNCİSİ, BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI
Başkan Büyükkılıç’ın başarıya nasıl ulaştığını sorması üzerine Tanrıkulu şu cevabı verdi:
“Başarıya ulaşmamın temel sebeplerinden birisi teknolojiden olabildiğince uzak durmam dersler hariç. Bir diğeri de sürekli kitap okumam. Kitap okumamın bana çok katkısı faydası oldu. Onun dışında sosyal aktivitelerimi kısıtladım ders çalışabilmek için. Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Odaklıydım hedeflediğim yere.”
LGS 1’incisi Tanrıkulu çalışma sürecinde teknolojiden uzak durduğunu ifade ederken, Başkan Büyükkılıç da teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Teknoloji mahkumu olan ve teknolojiye esir olan kişilerde sıkıntılar yaşandığını ifade ettiği konuşmasında Büyükkılıç, başarıya imza atan Tanrıkulu’nu böyle bir kararı sebebiyle tebrik etti ve bundan sonrası için de tavsiyelerde bulundu.
Tanrıkulu, hedefinde ne olduğunu soran Büyükkılıç’a, “Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ulaşabildiğim en yüksek noktaya ulaşmaya çalışacağım. Bu yüzden Galatasaray Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum. Mesleki seçimime henüz karar vermedim” diye cevap verdi.

“MEMDUH AMCAN, DOKTOR ABİN OLARAK HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”
Başkan Büyükkılıç, Erşad Tanrıkulu’nun her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, şu nasihatleri verdi:
“Bilim, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ben fanatik olarak doktor olmanı isterim, bir başkası bilgisayar mühendisi olmanı ister ama ben latifesine söylüyorum, geleceğe yönelik şimdiden karar verme. Maşallah kişiliği oturmuş yapın var, bunu korumayı lütfen sağla. Kayseri’mizden uzaklaşınca İstanbul’da kaybolma, seni seviyoruz, ailenizi takdir ediyoruz. Bu güvenimiz sarsmayacak şekilde daha iyi noktalarda görmeye inanıyoruz. Bir sıkıntın olduğunda, her şeyden önce başkandan öte Memduh amcan, doktor abin olarak her zaman yanında olacağımızı paylaşmak istiyorum. Siz bizim geleceğimizsiniz, sizlerin korunması, kollanması ve değerlerine bağlı şekilde bu ülkenin evladı olarak ileriye yönelik eğitilmesi lazım.”

“OĞLUM SADECE BENDEN KİTAP İSTEDİ”
Tanrıkulu’nun annesi Emine Tanrukulu da mütevazi bir hayatları olduğunu, çocuklara, velilere, anne, baba ve öğrencilere bu mesajı vermeyi uğraşacağını, oğlunun kendisinden sadece kitap istediğini belirterek, “Benden sadece kitap istedi, oğluma sadece kitap aldım, çok konforlu bir hayat olduğu söylenemez ama ben elimden geldiğinin fazlasını yaptım. Allah’a şükürler olsun, Allah da yüzümüzü kara çıkarmadı” dedi.
Başkan Büyükkılıç, eşi doktor Necmiye Büyükkılıç ile birlikte LGS Kayseri 1’incisi Erşad Tanırkulu’nu evinde ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretimde Veriye Dayalı Performans Yönetimi Toplantısı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretimde Veriye ...
Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu ...
Karate şampiyonası hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Karate şampiyonası hazırlıkları başladı
Kargo aracında uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kargo aracında uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Melikgazi Belediyespor Drone Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor Drone Takımı Türkiye ...
Kayseri'de tarım deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Kayseri'de tarım deposunda çıkan yangını itfaiye ...
Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi ...
Melikgazi’de iki yatırım birden hayata geçiyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de iki yatırım birden hayata geçiyor
"Kerem ile Aslı" Sergisi tarihi Kayseri Kalesi'nde
YEREL HABERLER "Kerem ile Aslı" Sergisi tarihi Kayseri Kalesi'nde
Başkan Çolakbayrakdar’ın acı günü Kocasinan Belediyesi Başkanı Çolakbayrakdar’ın annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’ın acı günü Kocasinan ...
Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde ...
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: "Fuarımıza 26 ülkeden ziyaretçiler gelecek"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya ...
Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile ...
Erciyes gençleri ağırlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Erciyes gençleri ağırlamaya devam ediyor
Başkan Büyüksimitci: “İhracatta pozitif bir ivme yakaladık”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “İhracatta pozitif bir ivme ...
Kütüphane geziyor, mahalleli okuyor
YEREL HABERLER Kütüphane geziyor, mahalleli okuyor
Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig’de
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig’de
Özbey Çetin milli takıma davet edildi
YEREL HABERLER Özbey Çetin milli takıma davet edildi
Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ile temizlik
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ...
Kayserispor ile Samsunspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaşacak 
YEREL HABERLER Kayserispor ile Samsunspor, Yüksek İrtifa Kamp ...
Başkan Büyükkılıç: “Hıdrellez yolunda iğneyle kuyu kazıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Hıdrellez yolunda iğneyle kuyu ...
Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı İç Anadolu'da aşı seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şu ana kadar ...
(Özel) Hem öğreniyorlar hem üretiyorlar Fabrika gibi cezaevi Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Modern infazdaki temel amacımız, hükümlü ve tutuklularımızın yeniden topluma kazandırılmasıdır"
YEREL HABERLER (Özel) Hem öğreniyorlar hem üretiyorlar Fabrika gibi ...