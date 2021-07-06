Başkan Çopuroğlu Bünyan Teşkilat Toplantısına katıldı

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AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan İlçe Teşkilat Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı. İl Başkanlığı'nda yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Çopuroğlu, ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında teşkilat üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve parti üyeleri katıldı.

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