Kayseri'de DEAŞ operasyonuna 1 gözaltı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.T., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.T., Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-07-12 14:54:56



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