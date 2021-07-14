ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Mezuniyet Sevinci

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 20202021 EğitimÖğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 5 bölümden toplam 285 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Amfi de gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, konuşmasında mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, “Eğitime yönelik yapılan yatırım gelecekte sizlere çok iyi bir şekilde dönüş yapacaktır” dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana adından övgü ile bahsedilen fakültelerden birisi olduğunu söyledi. Rektör Çalış, şunları kaydetti;

“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz çevre illerimizde ki birçok üniversitemizin de hamiliğini yapmış kuruluşlarında ve sonraki süreçlerde akademik kadro desteği sağlayarak, eğitim öğretim hayatında bölgedeki söz sahibi fakültelerden olmuştur. Kuruluşundan bu yana adından övgü ile bahsedilen ve takdir gören önemli fakültelerimizden birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz güncelleştirilen bir müfredat çerçevesinde öğrencilerimize iyi bir teorik eğitim sağlamaktadır. Pratikte ise sektörle iç içe olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz gerek Kariyer Günleri Etkinlikleri, gerekse de düzenlediği panel ve sempozyumlar ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimiz bir araya getirerek öğrencilerimiz ve sektör temsilcileri arasında iletişim bağını da güçlendirmekte ve mesleki gelişimlerine katkı sunarak, onları iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer alan ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağınız Erciyes Üniversitesi’nden güzel bir eğitimöğretim hayatını geride bırakarak, bugün iş hayatına atılan ve meslek hayatınız için gerekli bilgi, birikim ve donanıma sahipsiniz.”

Konuşmaların ardından tören, Fakülte birincisi Hakan Kanpolat mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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