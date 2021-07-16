Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor

Sezona İzmir'de başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Süper Lig'de 26. sezonunu geçirecek olan sarı kırmızılılar, ilk kez deplasmanda bir İzmir takımı ile ligin açılış maçını oynayacak. Kayserispor, bu maçı kazanarak sezona moralli girmek istiyor. Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile 3 puan mücadelesi verecek.
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 25 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarından sadece 6'sını galibiyetle noktalayabildi. 7 kez berabere kalıp 12 kez de yenilen Kayserispor, geçen sezona sahasında kazanarak başlamıştı. 13 kez ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Kayserispor, sadece 1 kez kazanırken 4 kez berabere kaldı 8 kez de mağlup oldu.
Kayserispor'un Süper Lig'de yeraldığı süreçte ligin ilk haftalarında deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
197475 BolusporKayserispor 11
198586 FenerbahçeKayserispor 32
199293 KocaelisporKayserispor 72
199394 GaziantepKayserispor 40
199495 VansporKayserispor 30
199798 KarabüksporKayserispor 30
200506 TrabzonsporKayserispor 21
200809 SivassporKayserispor 00
200910 GençlerbirliğiKayserispor 00
201011 İstanbul B.BKayserispor 02
201112 BursasporKayserispor 30
201516 OsmanlısporKayserispor 11
201718 GalatasarayKayserispor 41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.