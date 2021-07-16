Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor

Sezona İzmir'de başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.



Süper Lig'de 26. sezonunu geçirecek olan sarı kırmızılılar, ilk kez deplasmanda bir İzmir takımı ile ligin açılış maçını oynayacak. Kayserispor, bu maçı kazanarak sezona moralli girmek istiyor. Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile 3 puan mücadelesi verecek.



Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 25 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarından sadece 6'sını galibiyetle noktalayabildi. 7 kez berabere kalıp 12 kez de yenilen Kayserispor, geçen sezona sahasında kazanarak başlamıştı. 13 kez ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Kayserispor, sadece 1 kez kazanırken 4 kez berabere kaldı 8 kez de mağlup oldu.



Kayserispor'un Süper Lig'de yeraldığı süreçte ligin ilk haftalarında deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

197475 BolusporKayserispor 11

198586 FenerbahçeKayserispor 32

199293 KocaelisporKayserispor 72

199394 GaziantepKayserispor 40

199495 VansporKayserispor 30

199798 KarabüksporKayserispor 30

200506 TrabzonsporKayserispor 21

200809 SivassporKayserispor 00

200910 GençlerbirliğiKayserispor 00

201011 İstanbul B.BKayserispor 02

201112 BursasporKayserispor 30

201516 OsmanlısporKayserispor 11

201718 GalatasarayKayserispor 41

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