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Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram Pancar üreticisine 14 milyon 855 bin TL'lik bayram avansı

İHA

Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram Pancar üreticisine 14 milyon 855 bin TL'lik bayram avansı

Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticisine çifte Bayram müjdesi verdi. Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya ve Sivas illerinde pancar ekimi yapan 12 bin 139 çiftçiye 14 milyon 855 bin lira Bayram Avansı ödeyen Kayseri Şeker, iklimsel zorlukların yaşandığı bu dönemde, ekimden hasada kadar olan tüm süreçte üreticisinin yanında olmaya devam ediyor.
Türkiye’de tarımın ve tarıma dayalı endüstrinin referans markası olarak gösterilen Kayseri Şeker, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Amasya ve Anadolu’nun dört bir köşesindeki yüzlerce köyde, bölge ekonomisi adına çok önemli bir görev üstlenerek, üretimden tüketime kadar her süreçte üreticisine güç katmaya devam ediyor.
İklimsel koşulların zorlaştığı, kuraklığın etken olduğu ve Pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde, çiftçisine Kampanya Dönemi süresince ayni ve nakdi avanslar ile destek olan Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarına bağlı ekim yapan binlerce pancar üreticisine ton başına 5 TL Bayram avansı ödüyor. Toplam 3 Fabrika 21 Bölgede ekim yapan 12 bin 139 üreticiye 14 milyon 855 bin lira Avans ödemeye başlayan Kayseri Şeker, bugüne kadar sözleşmeli pancar ekimi yapan 13 bin 878 çiftçiye 359 milyon 498 bin lira ayni ve nakdi avans ödeyen sektördeki tek kuruluş oldu.
Pancar üreticilerinin Kurban Bayramlarını tebrik eden Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve üretimde sürdürülebilirliklerini arttırmak adına var gücüyle mücadele eden Kayseri Şeker’in, yine bu anlayış çerçevesinde, geleceği tasarladıkları tüm projeler ile sadece şeker pancarının değil, tarım sektörünün gelişimine büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Çiftçilerin yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutlayarak, ağız tadıyla mutlu bir bayram geçirmelerini temenni eden Başkan Akay, üretimin her aşamasında büyük bir özveri ile çalışarak, tarlasına, tarıma ve tarımın geleceğine sahip çıkan çiftçilerin yanında olabilmek adına, Ton başına 5 Lira şeklinde, toplamda 14 milyon 855 bin liralık Kurban Bayramı avansının çiftçilere bugün itibarıyla ödenmeye başladığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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