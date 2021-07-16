Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Kayseri´de 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-07-16 19:14:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.