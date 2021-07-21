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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serbest Bölge’de sanayicilere destek: “yeni ve konforlu yollar”

İHA

Serbest Bölge’de sanayicilere destek: “yeni ve konforlu yollar”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Serbest Bölge’de sanayicilere hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, Serbest Bölge'de yeni yollar açtıklarını söyledi.
Serbest Bölge’nin Kayseri'nin yurtdışına açılan bir yüzü olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yönetim kurulu üyelerimi ve genel müdürümüz ile birlikte Serbest Bölgedeyiz. Burada yapılan çalışmaları yerinde görüyor ve inceliyoruz. Yaptığımız çalışma kapsamında özellikle yeni inşaatlar ve satmış olduğumuz arsalar bir bir yatırıma dönüşüyor. Serbest Bölge Kayseri'nin yüzde 22 civarında ihracatını tek başına karşılayan Kayseri'nin göz bebeği bir üretim üssü. Dolayısıyla burada yapılacak çalışmalar, burada oluşacak ihracat, istihdam ve döviz girdisi Kayseri için başlı başına güzel bir olay. Burada binlerce kişinin istihdamı sağlandığı gibi burası Kayseri'nin de yurtdışına açılan bir yüzü. Bizde sanayicilerimize hizmet etmek için gece gündüz yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mesai harcıyoruz. Bugün aynı zamanda yönetim kurulu toplantısında da birçok kararlar alarak buranın önünü açacak kararları vermiş olacağız. Yola serilen malzeme ile Serbest Bölge'deki yollarımızı açıyoruz. Burada altyapı, su, kanalizasyon, temiz su, yağmur suyu hattı, elektrik olmak üzere aynı zamanda doğalgazla ilgili çalışmalarımız olacak” dedi.
Yol çalışması yapılan alanın bataklık olduğu için zemin sıkıştırması yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Zeminin oturması ile ilgili çalışmalar var. Bu kapsamda da binlerce tır malzeme buraya çekiliyor. Günlük yaklaşık 60 ila 80 tır malzeme çekilerek toplamda 4000 tır malzeme ile yollarımızı oluşturacağız. Bu da Serbest Bölgenin çok daha iyi bir konuma gelmesini sağlayacak. Bir bir çalışmalarımızın startını verdik, hayata geçiriyoruz. Özellikle bayramdan sonra serbest bölgenin giriş kapısı KASKİ ile yaptığımız çalışmalar sonunda altyapı çalışmaları, doğalgaz çalışmaları ve GES ile ilgili çok faydalı çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın hem serbest bölgemize, sanayicilerimize hem de Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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