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Yücel'den 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm' açıklaması: "Çağrılara kulak vermek lazım"

İHA

Yücel'den 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm' açıklaması: "Çağrılara kulak vermek lazım"

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili olarak, "Bugün dış görünüşü herkesin çok hoşuna giden ama iç görünüşünde vicdanları sızlatan, kalitesizliğin dibi olan bir inşaat ortaya geldi. Vatandaşlar feryat ediyor. Bu çağrılara kulak vermek lazım" dedi.

Yücel yaptığı açıklamada, "Kazım Yücel 2014 yılında büyükşehir belediye seçimlerinin yapıldığı tarihte, Sahabiye Mahallesi’nde kentsel dönüşüm AK parti tarafından gündeme getirildi. Bunun üzerinde bizler belediye meclis üyesi olarak yapılmadığını gördük. "Sahabiye dediniz bıraktınız. Burası hani Venedik olacaktı, hani gondollar olacaktı. Bakın hiçbir yerde temel atmıyorsunuz" dedik. O dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı burayla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Aşağı yukarı 7 yıl önce ihalesinin ilk etabını yaptı. İlk etabın yapıldığı ihale 510 bin metrekarenin içerisinde bulunan 6 bin bağımsız bölümün olduğu alanın 18’de 1’inin ihalesi yapıldı. Yani 7 yılda 18’de 1’i yapılması. Geriye kalan bölümün neredeyse 5060 yıl süreceğini bizlere gösterdi. Yapılan ihalede çok üzücü şartnameler ortaya kondu. Kayseri’nin tamamına yakın müteahhidi bu ihaleye giremedi. Çünkü bu binaların o gün ki çıkan değerleri 124 milyar TL civarıydı. "Bu ihaleye yarısı kadar iş bitirme olan müteahhitler girecek" denildi. Bu da Kayseri’de bir elin parmaklarından daha az kişiye hitap etti. Bir şahıs burayı aldı. Aldığı dönemden sonra inşaat malzemelerinin hızla yükseldiği bir döneme denk geldi ve Türkiye genelinde kentsel dönüşüm ile devlet ihalelerinin iptali ile ilgili konu gündeme gelince bizim Kayseri’de ki müteahhidimizde bu yasadan faydalanarak, ‘ben vazgeçtim’ dedi. Bunun üzerine yeni seçilen belediye başkanı ‘yapmayın, vatandaş mağdur’ dedi. Bu da bir şekilde müteahhidin tekrar hareketlenmesine ve bugün ki inşaatın bitmesine sebep oldu. Eski belediye başkanı burada vatandaşların arsalarını toplarken, en basit ve kolay noktadan topladı. Burada sade 11 katlı bir bina sıkıntıydı. Onlara da ‘size daha kaliteli bir yer vereceğiz’ diyerek onları da ikna etmişti" dedi.

Yücel, "Bugün yapılan inşaatta bir önceki yıkılan bu vatandaşlar, tahmin ediyorum bir hüsrana uğradılar. Bugün Kayseri’mizde yapılan bu yerde vatandaşların bir yüksek sesi var. Burada ki şartnamelere başta hiç girmeyecektiniz, burayı kentsel dönüşüm alanı ilan edecektiniz ve bu alan içerisinde müteahhitler gelerek, burada hiçbir şartname olmadan kentsel dönüşü yasası çerçevesinde vatandaşlarla anlaşıp, burada inşaata girerek vatandaşlarla onlar muhatap olacaklardı. Ancak siz ‘belediyeyi muhattap kabul et. Bize gel arsanı ve daireni bana ver’ dediniz. Siz aldınız, hepsini topladınız. İhaleyi vatandaş adına siz yaptınız. Bugün dış görünüşü herkesin çok hoşuna giden ama iç görünüşünde vicdanları sızlatan, kalitesizliğin dibi olan bir inşaat ortaya geldi. Vatandaşlar feryat ediyor. İçerisine giren insanlar alacaksa almaktan vazgeçiyor. Dış görünüşüne bakarak ‘1 milyon TL istiyoruz’ diyenler içeriye girdiğinde ‘buraya 600 bin TL vermem’ diyecek hale geliyor. Bu çağrılara kulak vermek lazım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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