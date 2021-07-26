Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ‘Doğa seni çağırıyor’ sloganıyla gerçekleştirdiği doğa kampı sayesinde Kayserililer, Sarımsaklı Barajı’nın doğal güzelliği eşliğinde keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek doğa ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal ve kültürel anlamda yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Sarımsaklı Barajı çevresinde düzenlediği doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor. Spor A.Ş. tarafından organize edilen ve Kayserililerin büyük ilgi ve beğenisi ile karşılaşılan kampta, aileler çocukları ile keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Spor. A.Ş. eğitmenleri ile birlikte, birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Kamp severler, birçok etkinliğin yanı sıra sağlıklı yaşam için bol bol doğa yürüyüşü yapmayı da ihmal etmiyor. Spor A.Ş. tarafından kampa katılan çocuklara sürpriz hediyeler de verilirken, etkinliğe katılan vatandaşlar ise yaz aylarında kendilerini tatilde gibi hissettiklerini, gerçek kamp havasında dolu dolu bir hafta sonu geçirme fırsatı yakaladıklarını belirterek, böylesi etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş.’ye teşekkürlerini ilettiler. Doğa kampları 06 yaş için ücretsiz olurken, 0712 yaş için 60 TL, 13 Yaş üzeri İçin 90 TL olarak belirlendi. Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, maske, eldiven ve çadırlar Spor A.Ş. tarafından temin edilirken, vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için 0 549 696 00 38 telefon numarasını arayabiliyor.

Spor A.Ş., doğayla iç içe olmak isteyen tüm Kayserilileri kamplara davet ederken, vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, haftalık kamp programı ile Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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