Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

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Yukatel Kayserispor, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 30 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig öncesinde oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanan maçta sarı kırmızılı takımın 2 golünü Kevin Luckassen ve 1 golü de Gökhan Sazdağı kaydetti.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Samsunspor'a 10 yenilirken Kosova takımı FC Ballkani ile 11 berabere kalmıştı. Beşiktaş'la karşılaşmasında İstanbul'dan galibiyetle dönen sarı kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçını Konyaspor ile oynayacak.

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