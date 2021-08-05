Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, “KASKİ’mizin yaptığı ve yapacağı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ile olan koordinasyonları kapsamında değerlendirdik” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Toplantısı, KASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile KASKİ’nin üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan altyapı yatırımları ve hizmetler ele alındı. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri’de ciddi bir manada altyapı sorunu olmadığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“KASKİ’mizin yaptığı ve yapacağı çalışmaları, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile olan koordinasyon bağlamında yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. Elbette suyun önemini hepimiz biliyoruz. Özellikle bayram sürecinde, yaz döneminde ister istemez sulama işlemlerinin daha fazla olmasından kaynaklı bazı sıkıntıların olduğunun da farkındayız. Bu anlamda da gereken çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kayseri’mizin daha da iyi çalışmalara imza atması yönünde Mevla’mıza dua ediyoruz.”

Ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınları ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, yangınlarla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verme yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, yangın bölgelerinde 10 civarında araç ve 25 civarında personelin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Ayrıca ilçe belediyelerimiz de kendi imkânları doğrultusunda o bölgelere destek vermekte. Merkezden bize talimat geldiği anda anında bu talimatları yerine getirme yönünde de gayret göstermekteyiz” dedi.

Fedakârca çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Geçen hafta itibariyle Yahyalı’mızdaki yangında yaptıkları fedakâr çalışmalardan dolayı da ekibimizi ziyaret etmiş bir de değerlendirme çalışması yapmıştık. O anlamda da oradaki yaptıkları fedakâr çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi bildiriyorum. Ayrıca Türkuaz gibi akredite sivil toplum kuruluşlarıyla olan iş birliklerimizi daha da geliştirme, ihtiyaçlarına cevap verme yönünde gayretlerimizi göstereceğimizi ve göstermeye de devam ettiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Cenabı Allah ülkemizi, insanlarımızı çekemeyeceğimiz yükten, kazadan, beladan, afetlerden korusun diye dua ve temennide bulunuyor, üzerimize ne düşüyorsa da yapmaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrası birimleri gezerek, çalışanlardan bilgi alan Başkan Büyükkılıç, işlem yapmak için gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

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