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Hikmet Karaman: Oynanan oyun skora yansımadığı zaman bu değişiklikler kaçınılmaz oluyor

DHA

Hikmet Karaman: Oynanan oyun skora yansımadığı zaman bu değişiklikler kaçınılmaz oluyor


İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´un anlaşmaya vardığı teknik direktör Hikmet Karaman, Kayseri´ye geldi. Karaman, "Oynanan oyun skora yansımadığı zaman bu değişiklikler kaçınılmaz oluyor" dedi.
Sezona teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan Kayserispor, ilk haftada Altay´a 3-0´lık sonuçla mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Kayserispor´un anlaşmaya vardığı deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, Kayseri´ye geldi. Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman, "Henüz ligin başındayız. İkinci maça çıkılacak. Cuma günü çok önemli bir maç var. Maç öncesi fazla bir şey söylemek istemiyorum, bir an önce takımla ilgilenmek istiyorum. Kayserispor bizim şehrimiz, uzun yıllar gittik geldik. İnşallah hep birlikte başarılı bir çizgi oluşturmamız gerekiyor. Bir an önce işe başlamamız gerekiyor. Futbolda şu var; skor çok önemli. Skorlar çok iyi olmadığı zaman değişim kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.
"BİZİM GAYEMİZ TAKIMIN AVRUPA KUPALARINDA OYNAYABİLİR HALE GELMESİ"
Sözlerini sürdüren Karaman şöyle konuştu: "Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. Biz hep son 10 hafta 15 hafta ligin dibindeki takımlara gittik. Bu takımlarla mücadele etmek kolay olmuyor. Okyanusun dibindeki takımları her zaman kurtaramıyorsunuz. Önemli olan teknik adamların yaptıkları iş. Yaptıkları işin karşılığında da sergilenen oyun ve bu oyunun skora yansıması gerekiyor. Oynanan oyun skora yansımadığı zaman bu değişiklikler kaçınılmaz oluyor. Bizim gayemiz; bu şehrin takımının Avrupa kupalarında oynayabilir hale gelmesi, küme düşme potasından uzak bir takım olması. Bütün mesele bu. Şehrin sportif anlamda başarı çıtasını hep birlikte nasıl yukarı çıkartabiliriz? Ona bakmamız lazım. Bu sene 4 takım küme düşecek. Düşme potasından uzakta ligi üst sıralarda nasıl tamamlayabiliriz? Onu düşünmemiz lazım."
"İLHAN PARLAK VE DOĞAN ALEMDAR'A İLK BEN ŞANS VERDİM"
Genç futbolculara şans verdiğini söyleyen Hikmet Karaman, "Doğan Alemdar'ı A takıma biz aldık. Nurettin ve Emre ile birlikte altyapıdan birçok isme şans verdik. İlhan Parlak'a ilk A takımda formayı ben verdim, Ali Turan ve Kamber'e şans verdim. Daha sonra altyapıdan 1 tane futbolcu çıkmadı. Doğan belki yurt dışına gidecek. Bizim diğer amacımız; Kayseri'den çevre illerden ve ilçelerden oyuncu bulup futbola kazandırmak. Buranın çocuklarını Kayseri'yi temsil ederken görmek. Dolayısıyla hepimize çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hikmet Karaman'ın havalimanından çıkışı
Hikmet Karaman'ın konuşması
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-08-18 15:28:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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