Süper Lig: Y. Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 11'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan Ramazan’ın ortasında arka direkte bekleyen Mane gelişine vurdu, kaleci Muric meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

51. dakikada sağ kanattan Emrah’ın arka direğe ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

63. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Balotelli müsait durumdaki Akintola’ya indirdi. Akintola, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

83. dakikada Mustafa’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

84. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Uğur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada sol çaprazda topu önünde bulan Balotelli uzak direğe doğru vuruşunu yaptı, kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx, Deniz Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Lung xx, Ramazan xx (Uzodimma dk. 79 x), Kolovetsios xx, Uğur xx, Carole xx, Mane xx (Yasir dk. 90 ?), İbrahim x (Onur dk. 59 x), Attamah xx, Gökhan xxx (Cardoso dk. 90?), Emrah xx, İlhan x (Mustafa Pektemek dk. 79 x)

Yedekler: Bilal, Emre Demir, Kvrzic, Nurettin, Avramovski

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Rassoul x (Semih dk. 36 x), Kaan xx, Gökhan İnler x (Stambouli dk. 46 x), Sinan xx, Akintola xxx (Ezeh dk. 75 x), Belhanda x (Assombalonga dk. 46 x), Castro x (Bjarnason dk. 71 x), Balotelli xx

Yedekler: Ferhat, Samet, İzzet, Tarık, Sedat

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Gökhan (dk. 18) (Kayserispor), Akintola (dk. 63) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hikmet Karaman, İbrahim (Yukatel Kayserispor), Ferhat, Semih, Akintola, Balotelli, Ezeh, Stambouli (Adana Demirspor)

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