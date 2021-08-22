Kocasinan’dan yüzde 20 peşin, 10 ay taksitli yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet konut arsasını yüzde 20 peşin ve 10 ay taksit seçeneği ile 31 Ağustos Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına değinerek, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 4 adet konut alanı, Esentepe Mahallesi’nde 4 adet konut alanı, Şeker, Ertuğrulgazi ve Pervane Mahallesi’nde 2’şer adet konut alanı, Yıldızevler ve Erkilet Mahallesi’nde 1’er adet konut alanı olmak üzere toplam 16 taşınmaz satılacak. Taşınmazların ihalesi 31 Ağustos Salı Günü saat 14.00'de başlayacak.

Öte yandan ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebilecek. Ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecek.

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