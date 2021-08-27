Kayseri koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ, koronavirüs salgınına karşı aşılamada yüzde 75,5 oranıyla mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İç Anadolu´da düşük risk hareketi İç Anadolu´nun kalbinden başladı" dedi.
Kayseri´de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama haritasında Kayseri, 75,5 oranıyla sarıdan mavi renge döndü. Kayseri´nin mavi renge dönmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayseri risk haritasında artık mavi. İlk doz aşı oranı yüzde 75´in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu´da düşük risk hareketi İç Anadolu´nun kalbinden başladı" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-27 00:09:50
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