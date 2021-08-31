Meteoroloji’den Kayserililere serinleten haber Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “Perşembe günü beklenen yağıştan sonra hava sıcaklıklarının 8-9 derece düşmesini bekliyoruz”

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, hava sıcaklıkları ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Perşembe günü beklenen yağıştan sonra hava sıcaklıklarının 89 derece düşmesini bekliyoruz” dedi.

Perşembe günü beklenen yağışın ardından sıcaklıklarda 89 derece bir düşme beklediklerini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, “Kayseri’de bugün 3132 derecelik sıcaklık bekliyoruz ve şu anda da aşağı yukarı o sıcaklıklara ulaştık. Yarın da bundan 12 derece düşük bir sıcaklık olacak. Perşembe günü ilimiz ve bölgemiz genelinde yağış bekliyoruz. Bunun etkisi ile de hava sıcaklıklarının bugüne oranla 89 derece düşeceğini tahmin ediyoruz. Cuma günü yine 2526 derecelerde bugüne oranla yine derece bir azalma göreceğiz. Cumartesi Pazar da yine 2526 derece hava sıcaklığı bekliyoruz. Sadece Perşembe günü yağış bekliyoruz, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu hava bekliyoruz. Ayrıca yağışla birlikte kuvvetli rüzgar olabilir, vatandaşlardan dikkatli olunmasını rica ediyoruz” dedi.

Bütüner, 3233 derece olan sıcaklıkların hafta sonunda 2528 derece aralıklarına düşeceğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta sonu çık sıcak oldu ve Pazar günü sıcaklık tavana ulaştı. Yer yer 39 dereceler ölçüldü, mevsim normallerinin 67 derece üzerinde gördük sıcaklıkları. Az önce de bahsettiğim gibi Perşembe yağışlı sistemin gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları Eylül ayı normallerinin birkaç derece altında olacak. Bugüne oranlarsak da yaklaşık 89 derecelik bir düşüş var. Bugün 3233 dereceleri görürken, Perşembe ve Pazar günleri arasında 25 ile 28 derece arasında sıcaklıklar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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