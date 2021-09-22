Açelya Ünlü, Boksta Türkiye ikincisi

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Türkiye Boks Federasyonu tarafından Elazığ’da yapılan Ahmet Uygur Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden sporcu Açelya Ünlü Türkiye ikincisi oldu.

Ahmet Uygur Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası 0309 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ’da yapıldı. 542 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri’yi temsil eden Açelya Ünlü 70 kg genç bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye ikincisi olan Açelya Ünlü ve Antrenörü Göksel Cingöz’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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