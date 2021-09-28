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Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

DHA

Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı


İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)  Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.
Bu sezon 15'incisi düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 79 76'lık sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 73 69'luk skorla mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-09-28 20:41:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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