Kayserispor - Trabzonspor karnesi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de Trabzonspor'u 9 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig 8. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başaramadı. Rakibini son olarak 2016/2017 sezonunda deplasmanda 32 yenmeyi başaran Kayserispor sonrasında oynadığı 9 maçta galip gelemedi. Kayserispor bu maçlarda 3 beraberlik alırken 6 kez de yenildi. Kayserispor sahasında Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2012/2013 sezonunda 21 ile elde etmişti.

Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 lig maçı ve sonuçları ise şu şekilde:

2021/2022 KayserisporTrabzonspor 12

2020/2021 TrabzonsporKayserispor 11

2020/2021 KayserisporTrabzonspor 00

2019/2020 KayserisporTrabzonspor 12

2019/2020 TrabzonsporKayserispor 62

2018/2019 TrabzonsporKayserispor 42

2018/2019 KayserisporTrabzonspor 02

2017/2018 TrabzonsporKayserispor 40

2017/2018 KayserisporTrabzonspor 00

2016/2017 TrabzonsporKayserispor 23

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