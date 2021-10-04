Kayserispor - Trabzonspor karnesi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de Trabzonspor'u 9 maçtır mağlup edemiyor.
Süper Lig 8. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başaramadı. Rakibini son olarak 2016/2017 sezonunda deplasmanda 32 yenmeyi başaran Kayserispor sonrasında oynadığı 9 maçta galip gelemedi. Kayserispor bu maçlarda 3 beraberlik alırken 6 kez de yenildi. Kayserispor sahasında Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2012/2013 sezonunda 21 ile elde etmişti.
Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 lig maçı ve sonuçları ise şu şekilde:
2021/2022 KayserisporTrabzonspor 12
2020/2021 TrabzonsporKayserispor 11
2020/2021 KayserisporTrabzonspor 00
2019/2020 KayserisporTrabzonspor 12
2019/2020 TrabzonsporKayserispor 62
2018/2019 TrabzonsporKayserispor 42
2018/2019 KayserisporTrabzonspor 02
2017/2018 TrabzonsporKayserispor 40
2017/2018 KayserisporTrabzonspor 00
2016/2017 TrabzonsporKayserispor 23
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.